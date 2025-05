Η Τσέλσι κατέκτησε το Conference League και στην Αγγλία γράφτηκε ιστορία αφού για πρώτη φορά πέντε διαφορετικές ομάδες κατέκτησαν τίτλο.

Η «μπλε» μερίδα του Λονδίνου πανηγυρίζει από το βράδυ της Τετάρτης (28/5), αφού η Τσέλσι κατέκτησε το πρώτο Conference League της ιστορίας της, επικρατώντας στον τελικό (με ανατροπή) 4-1 της Ρεάλ Μπέτις.

Οι Λονδρέζοι έγραψαν τη δική τους ιστορία, καθώς είναι πλέον η μοναδική ομάδα που έχει στην κατοχή της όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια (Champions League, Europa League, Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων, Σούπερ Καπ Ευρώπης), ενώ παράλληλα «έσπασε» και το σερί των ισπανικών συλλόγων σε τελικούς.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο μετά το τρόπαιο της Τσέλσι αφορά το αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία, πέντε διαφορετικά κλαμπ κατέκτησαν τίτλο την ίδια σεζόν. Η Λίβερπουλ την Premier League, η Νιούκαστλ το League Cup, η Κρίσταλ Πάλας το FA Cup, η Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου το Europa League και η ομάδα του Μαρέσκα το Conference.

5 - In Liverpool (Premier League), Crystal Palace (FA Cup), Newcastle United (League Cup), Tottenham Hotspur (UEFA Europa League), and Chelsea (UEFA Conference League), 2024-25 is the first season in history to see five different English clubs win a major trophy. Famous. pic.twitter.com/LEzRFNcUdB