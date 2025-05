Ένα... πρόωρο σφύριγμα, ένα VAR check που δεν μπορούσε να προχωρήσει μπορεί να κράτησαν την Άστον Βίλα εκτός Champions League και ο σύλλογος του Μπέρμιγχαμ ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημο παράπονο προς την Premier League.

Η Άστον Βίλα δεν τα κατάφερε, ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έμεινε εκτός πεντάδας και εκτός Champions League. Στον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ πάντως θεωρούν πως τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν κυλήσει πολύ διαφορετικά, αν ο ρέφερι Τόμας Μπράμαλ δεν είχε προχωρήσει σε μοιραίο λάθος στη φάση του 72ου λεπτού.

Morgan rogers disallowed goal for Aston Villa vs United could have kept the in the Champions League spot pic.twitter.com/tebCDTSAXg — YAJ (@JAYPRIV22) May 25, 2025

Με το ματς στο 0-0, ο Μόργκαν Ρότζερς έκλεψε την μπάλα από τον Μπαγιντίρ και σκόραρε σε κενή εστία, όμως ο Άγγλος διαιτητής τού χρέωσε επιθετικό φάουλ. Η απόφαση - το αν ήταν ή όχι φάουλ δηλαδή - σηκώνει κουβέντα όμως το μεγάλο λάθος του Μπράμαλ, ήταν πως σφύριξε άμεσα, πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, κάτι που σημαίνει πως το VAR δεν είχε δικαιοδοσία να εξετάσει τη φάση και να τον καλέσει για check και να κρίνει αν το τέρμα έπρεπε να μετρήσει ή όχι!

#MUNAVL – 72’



The referee’s call was a free kick to Manchester United with Bayindir deemed to be in control of the ball before Rogers gained possession. The whistle was blown by the referee before the ball entered the goal, therefore the incident was not reviewable by the VAR. May 25, 2025

Οι παίκτες των Villans διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όμως μάταια, αφού τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει, ενώ τέσσερα λεπτά μετά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το προβάδισμα και άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη. Υπενθυμίζουμε πως η Άστον Βίλα ακόμα και με ισοπαλία θα τερμάτιζε στην 5η θέση και θα προκρινόταν στο επόμενο Champions League.

Κάπως έτσι, οι άνθρωποί της, σύμφωνα με το Athletic, είναι έξαλλοι με την Premier League και την επιλογή της να δώσει ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι σε έναν κατά γενική ομολογία άπειρο διαιτητή (ο Μπράμαλ έχει μόλις 11 παιχνίδια στην PL φέτος) και θα καταθέσουν επίσημο παράπονο τόσο στη λίγκα, όσο και στην επιτροπή διαιτησίας.

Aston Villa intend to make an official complaint to the Premier League that a more experienced referee was not selected to officiate their final game of the season against Manchester United.



More from @David_Ornstein ⬇️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 25, 2025

Ο Ουνάι Έμερι πάντως, τουλάχιστον μετά το ματς και αφού τα... έχωσε στον Μπράμαλ, εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος. «Μίλησα μαζί του. Ξέρει ότι έκανε λάθος, αλλά πρέπει να το αποδεχθούμε. Είναι φυσιολογικό. Εγώ κάνω λάθη κάθε μέρα, οι παίκτες το ίδιο, κάποιες φορές κάνουν και οι διαιτητές. Πιστεύω στο VAR και πιστεύω πως έχουμε καλούς διαιτητές στην Premier League», είπε ο Βάσκος.