Η Νότιγχαμ Φόρεσε «πάλεψε» μέχρι το φινάλε της Premier League για μία θέση στο Champions League, όμως το τέρμα του Λέβι Κόλγουιλ της Τσέλσι δεν της επέτρεψε να πάρει το «εισιτήριο» για τα «αστέρια».

Μέχρι και το φινάλε της Premier League «πάλεψε» η Νότιγχαμ Φόρεστ ώστε να πάρει ένα «εισιτήριο» για τη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου, όμως το 1-0 που έχασε από την Τσέλσι δεν της επέτρεψε να συμμετάσχει στα «αστέρια».

Με γνώμονα τα άλλα αποτελέσματα και τις ήττες που γνώρισαν Νιούκαστλ και Αστον Βίλα θα ήταν του χρόνου στον όμιλο εάν νικούσε αυτό το παιχνίδι, ωστόσο το τέρμα που σημείωσε ο Λέβι Κόλγουιλ στο 50’ εκμηδένισε τις ελπίδες της.

Ετσι ο 22χρονος στόπερ των Λονδρέζων αναγορεύτηκε σε «πρωταγωνιστής» ακόμη μίας (αγωνιστικής) «στιγμής» της Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού το 2022 ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην αναμέτρηση που έκρινε την άνοδό της στην Premier League!

Τότε (σ.σ. στις 29 Μαϊου για την ακρίβεια) στον «τελικό» των Play Off του προβιβασμού από την Championship στην πρώτη κατηγορία- το λεγόμενο ματς των 200 plus εκατομμυρίων! - η Νότιγχαμ Φόρεστ αντιμετώπισε τη Χάντερσφιλντ όπου και έπαιζε ο νεαρός κεντρικός αμυντικός με τη μορφή του δανεισμού από την Τσέλσι.

Στο 43’ του τότε μεγάλου ματς έστειλε στην μπάλα στα δίχτυα της ομάδας που ήταν όταν και προσπάθησε ανεπιτυχώς να την απομακρύνει, οι «κόκκινοι» άνοιξαν το σκορ και το 1-0 υπέρ τους παρέμεινε ως το τέλος, εξέλιξη που έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς και επιστροφή του συλλόγου στα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Nottingham Forest strike first against Huddersfield in their bid to return to the Premier League 👏 pic.twitter.com/3K2R6g4mgs