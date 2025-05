Οι φίλαθλοι των «Μαύρων Γατών» τραγούδησαν το θρυλικό κομμάτι του Έλβις Πρίσλεϊ, μετά την ιστορική επιστροφή στην Premier League.

Μια στιγμή που περίμεναν 8 χρόνια έζησαν χθες (24/5) στο Wembley οι φίλοι της Σάντερλαντ, βλέποντας την ομάδα τους με γκολ στο 90+5' να παίρνει την άνοδο στην Premier League, επικρατώντας 2-1 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Στο περίφημο παιχνίδι των 220 εκατομμυρίων, οι «Μαύρες Γάτες» βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 25', όμως με μια παλικαρίσια ανατροπή κατόρθωσαν έστω και στο φινάλε του αγώνα να πάρουν το εισιτήριο για τα «μεγάλα σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στις εξέδρες του θρυλικού γηπέδου επικράτησε πανικός από τους φίλους της Σάντερλαντ, οι οποίοι μετά το τέλος της αναμέτρησης τραγούδησαν το... μυθικό άσμα του Έλβις Πρίσλεϊ, ''Can't help falling in love'', σε μια άκρως συγκινητική στιγμή.