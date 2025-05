Η Σάντερλαντ «ξέρανε» με φοβερή ανατροπή τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (2-1), θριάμβευσε στον μεγάλο τελικό του «Γουέμπλεϊ» και εξασφάλισε την επιστροφή της στην Premier League μετά από οκτώ χρόνια.

Ολοκλήρωσε το υπέροχο παραμύθι της η Σάντερλαντ και επέστρεψε στην κορυφή! Οι Black Cats βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην ανώτερη Σέφιλντ, αλλά αψήφησαν τα προγνωστικά και με φοβερή ανατροπή και γκολάρα του Τόμι Γουότσον στο 90+5' πήραν το εισιτήριο για τα... σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου, ακουλουθώντας τις Λιντς και Μπέρνλι. Επιστροφή στην Premier League μετά από οκτώ χρόνια και τη σεζόν 2016/17 για τη Σάντερλαντ που μέχρι τρία χρόνια πριν αγωνίζονταν στην τρίτη κατηγορία!

Οι Blades, που απέτυχαν να ανέβουν ξανά στην Premier League, μπήκαν πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, απείλησαν μόλις στο 2' με τον Μουρ και άνοιξαν το σκορ με φλογερή αντεπίθεση και άψογο τελείωμα του Κάμπελ στο 25'. Μάλιστα στο 34' βρήκαν ξανά δίχτυα με τον Μπάροους αλλά το γκολ του ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ στον Βινίσιους. Η Σέφιλντ είχε κι άλλες ευκαιρίες να καθαρίσει το ματς, ωστόσο δεν το έκανε και τιμωρήθηκε από τις... επτάψυχες Μαυρόγατες.

Sunderland are back in the Premier League 🤩 pic.twitter.com/IOabt3FpSe