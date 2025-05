Άρχισε η εποχή Αμορίμ: Ανακοινώνεται η πρώτη μεταγραφή και η πρώτη αποχώρηση για τη Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ συνεχίζει κανονικά στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη υπάρχει πλάνο για την πρώτη προσθήκη αλλά και την πρώτη αποχώρηση.

Από το βράδυ του Σαββάτου (24/5) έχει κυκλοφορήσει στα αγγλικά μέσα η είδηση πως ο Ρούμπεν Αμορίμ ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ότι παραμένει στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» αποφάσισε να στηρίξει τον Πορτογάλο τεχνικό, παρά τον χαμένο τελικό του Europa League από την Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου, που σήμανε και την απουσία της Γιουνάιτεντ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν, καθώς βρίσκεται στην 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Μάλιστα, ο σχεδιασμός για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο ήδη έχει ξεκινήσει, με την πρώτη μεταγραφή να ακούει στο όνομα Ματέους Κούνια. Ο Βραζιλιάνος στράικερ της Γουλβς τα έχει βρει με τη Γιουνάιτεντ, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να πληρώσει περί τα 70 εκατ. ευρώ (σε τρείς δόσεις) για να τον πάρει στο «Όλντ Τράφορντ».

🔜 Done Deal and confirmed! Matheus #Cunha will become a #ManchesterUnited’s player from #Wolverhampton for €70M (payments in 3 installments). Contract until 2030 with the option for 2031. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/1TvEVwtjSK