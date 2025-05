Γκουαρδιόλα: «Θα παραιτηθώ αν δεν κρατήσουμε μικρό ρόστερ»

Ο Καταλανός τεχνικός μίλησε μετά το πέρας του αγώνα της Σίτι με την Μπόρνμουθ (3-1, 20/5) για το μέλλον του στο Μάντσεστερ, τονίζοντας πως θα παραιτηθεί εάν ο σύλλογος δεν κρατήσει μικρό ρόστερ τη νέα σεζόν.

Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να επικράτησε εύκολα 3-1 της Μπόρνμουθ το βράδυ της Τρίτης (20/5) και να «αγκάλιασε» το εισιτήριο για το επόμενο Champions League, ωστόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρήκε λόγο να... δυσανασχετήσει.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα ο Καταλανός προπονητής εξήγησε πως δεν του αρέσει το γεγονός ότι πρέπει να δουλεύει με τόσους ποδοσφαιριστές, κάτι που τον αναγκάζει να αφήνει αρκετούς εκτός αποστολής, όπως έπραξε και κόντρα στα «Κεράσια», με τους Σαβίνιο, Ρίκο Λιούις, Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ και Τζέιμς ΜακΑτί να παρακολουθούν το παιχνίδι από τις εξέδρες του «Έτιχαντ».

«Είπα στον σύλλογο πως δεν θέλω ένα μεγάλο ρόστερ. Δεν θέλω να αφήνω πέντε ή έξι παίκτες στην εξέδρα, δεν θέλω κάτι τέτοιο. Θα παραιτηθώ. Αν δεν διατηρήσουμε ένα μικρό ρόστερ, δεν πρόκειται να μείνω. Είναι αδύνατο για την ψυχή μου να αφήνω παίκτες εκτός, χωρίς να μπορούν να παίξουν», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας πως έχει συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα με τη διοίκηση.

"I said to the club I will quit!"😱



Pep Guardiola does not like having to leave players out of his squad!😅 pic.twitter.com/SJMYAlTd8I