Επισφαλές πρέπει να θεωρείται το μέλλον του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο «Footmercato».

Μπορεί η Νότιγχαμ Φόρεστ να μην θυμίζει σε τίποτα την περσινή ομάδα που πάλευε μέχρι τελικής πτώσης για τη σωτηρία της, αλλά ακόμα κι έτσι το μέλλον του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο των Reds δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιο.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Footmercato», το οποίο τονίζει ότι ο Πορτογάλος τεχνικός θα μπορούσε να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «City Ground» παρά το ευρωπαϊκό εισιτήριο που έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά.

Την τελευταία αγωνιστική μάλιστα η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενεί την Τσέλσι με όνειρο τη νίκη που θα μπορούσε να τη στείλει ακόμα και στη League Stage του Champions League της επόμενης περιόδου, σε ένα ματς που ίσως και να αποβεί καταλυτικό για την παρουσία του Πορτογάλου στην τεχνική ηγεσία.

Θυμίζουμε πως τη δεδομένη στιγμή η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στην 7η θέση της Premier League, με μόλις έναν βαθμό να την χωρίζει από την πρώτη πεντάδα και τις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League.

