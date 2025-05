Ο Γκιμπς-Γουάιτ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Γουέστ Χαμ και αφιέρωσε το γκολ του στον Ταϊβό Αβονίγι σχεδόν μία βδομάδα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η Premier League έχει μπει στην τελική ευθεία, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γουέστ Χαμ σε μία αναμέτρηση κρίσιμη όσον αφορά τη «μάχη» για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο προηγήθηκε μόλις στο 11ο λεπτό μετά το σοβαρό λάθος του Αρεολά που «πούλησε» την μπάλα με τον Γκιμπς-Γουάιτ να τον τιμωρεί στέλνοντάς στην στα δίχτυα για το 0-1. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής πανηγύρισε το τέρμα του με μία πολύ όμορφη κίνηση παίρνοντας τη φανέλα του Ταϊβό Αβονίγι, στον οποίο και αφιέρωσε το γκολ.

Ο Νιγηριανός φορ είχε τραυματιστεί σοβαρά απέναντι στη Λέστερ την Κυριακή (11/05), όταν προσέκρουσε με δύναμη στο δοκάρι αποκομίζοντας πρόβλημα στην κοιλιακή του χώρα. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο και να τεθεί από τους ιατρούς σε τεχνητό κώμα, ενώ βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο όπου και αναρρώνει.

A moment Alphonse Areola won't want to see again 🫣



The goalkeeper's pass is cut out by Morgan Gibbs-White, and the @NFFC playmaker does the rest before celebrating with Taiwo Awoniyi's shirt #WHUNFO pic.twitter.com/04kAhJMmgD