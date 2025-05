Μοιάζει απίθανο κι όμως οι «κόκκινοι διάβολοι» ολοκληρώνουν τη φετινή Premier League δίχως να έχουν καταφέρει να πάρουν διαδοχικές νίκες (έστω δυο), ενώ παράλληλα μετρούν 8 σερί ματς χωρίς τρίποντο!

Ο εφιάλτης της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ την τρέχουσα σεζόν συνεχίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (16/5) στο Λονδίνο, εκεί όπου η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ηττήθηκε με 1-0 από την Τσέλσι για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στην 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στην καλύτερη περίπτωση θα τερματίσουν 14οι, με συνδυασμό αποτελεσμάτων. Και μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει η... δικαιολογία της προετοιμασίας για τον τελικό του Europa League με την Τότεναμ (22/5), ωστόσο η Γιουνάιτεντ έγραψε δυο «μαύρες» σελίδες στην ιστορία της.

Αρχικά, ολοκληρώνει τη σεζόν (σε επίπεδο Premier League) δίχως να έχει πετύχει έστω μια φορά back to back νίκες, κάτι που μοιάζει αλλά δεν είναι ψέμα!

Manchester United will end a Premier League season without winning back-to-back league games for the first time EVER in the competition.



