Τέσσερις υποψηφιότητες στις τρεις κατηγορίες των βραβείων της σεζόν στην Premier League έχει η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Παλεύει για να... σώσει το όνειρο του Champions League η Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως ό,τι κι αν συμβεί κανείς δεν μπορεί να της στερήσει ότι πραγματοποίησε μια υπερβατική, μια φανταστική σεζόν. Οι Reds αποτέλεσαν την πιο ευχάριστη έκπληξη στην Αγγλία και αυτό... βγήκε προς τα έξω και στα βραβεία της Premier League.

It’s time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Season 🗳️ — Premier League (@premierleague) May 15, 2025

Άλλωστε, η Νότιγχαμ έχει εκπρόσωπο σε κάθε κατηγορία των βραβείων. Ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και ο Κρις Γουντ είναι υποψήφιοι για το βραβείο του «Παίκτη της Σεζόν» και ο Άντονι Ελάνγκα για αυτό του «Νέου Παίκτη της Σεζόν».

Who gets your vote for @hublot Young Player of the Season? 👀 May 15, 2025

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και ο... αρχιτέκτονας Νούνο Εσπίριτο Σάντο ο οποίος διεκδικεί το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της σεζόν δίπλα στους Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ), Έντι Χάου (Νιούκαστλ), Βίτορ Περέιρα (Γουλβς) και Τόμας Φρανκ (Μπρέντφορντ).