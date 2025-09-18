Νέο «χαστούκι» για τον Άγγελο Ποστέκογλου, που είδε τη Νότιγχαμ να δέχεται δύο γκολ στις καθυστερήσεις και να αποκλείεται σκληρά από τη Σουόνσι της Τσάμπιονσιπ (3-2) στο League Cup.

Αποχαιρέτησε πρόωρα το League Cup η Νότιγχαμ Φόρεστ! Δύσκολο αποδεικνύεται το ξεκίνημα του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο των Reds. Λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα από την Άρσεναλ, ο Ελληνοαυστραλός κόουτς είδε την ομάδα του να «λυγίζει» ξανά και αυτή τη φορά να αποκλείεται σκληρά από τη Σουόνσι. Οι Swans έκαναν φοβερή ανατροπή από 0-2 στην έδρα τους και με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πήραν τρομερή πρόκριση στον 4ο γύρο του θεσμού.

Η Νότιγχαμ παρουσιάστηκε με αλλαγές, αλλά έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και με ντοπιέτα του Ίγκορ Ζεσούς πήρε αέρα δύο τερμάτων ήδη από το ημίχρονο. Ωστόσο έχασε το μυαλό της και πληγώθηκε στο φινάλε. Ο Μπέρζες μείωσε στο 68', ο Βιπότνικ ισοφάρισε στο 90+3' και ο Αυστραλός αμυντικός «χτύπησε» ξανά στο 90+7' για να χαρίσει την επική-νίκη πρόκριση στη Σουόνσι.