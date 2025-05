Συμπληρώθηκαν 13 ολόκληρα χρόνια από το περίφημο γκολ του Σέρχιο Αγουέρο κόντρα στην ΚΠΡ, το γκολ που έμελλε να σμιλεύσει τη σύγχρονη ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι!

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την περίφημη κραυγή του Μάρτιν Τάιλερ στο γκολ που έμελλε να αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία ενός συλλόγου, αλλά και ολόκληρης της Premier League;

Ένα γκολ που έστεψε πρωταθλήτρια τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από 44 ολόκληρα χρόνια και μάλιστα με θύμα τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Δευτερόλεπτα μετά τη νίκη των Κόκκινων Διάβολων στην τελευταία αγωνιστική, η Σίτι έψαχνε μανιασμένα το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις ενώ είχε κολλήσει στο 2-2 με την ΚΠΡ.

Τελικά στο 90΄+3΄ο Αγουέρο με δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία ολοκλήρωσε την ασύλληπτη ανατροπή με 0-2 κι έχρισε πρωταθλήτρια Αγγλίας την ομάδα του πίσω στο 2012. Σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την αλησμόνητη στιγμή για τον κόσμο του κλαμπ, το οποίο αποφάσισε να απαθανατίσει αυτή τη στιγμή με άγαλμα του Αγουέρο που κοσμεί το «Έτιχαντ».

"I swear you’ll never see anything like this ever again! So watch it, drink it in."

Sergio Aguero, the man who provided the Premier League's most famous moment (and commentary from Martin Tyler), has announced his retirement.



