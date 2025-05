Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει μπει στο... στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Βαγγέλη Μαρινάκη ως πιθανός αντικαταστάτης του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Το συμβόλαιο του Ερνέστο Βαλβέρδε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2025 και το μέλλον του Ισπανού που φέτος οδηγεί τους Βάσκους προς το Champions League, είναι για την ώρα αβέβαιο.

Ο σύλλογος πάντως, όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, επιθυμεί να ανανεώσει τη συνεργασία τους, ωστόσο σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» στο κόλπο έχει μπει και η Νότιγχαμ Φόρεστ. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται στις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Βαλβέρδε, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας από τους υποψηφίους του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο. Ο τελευταίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, όμως η διοίκηση της Νότιγχαμ κάνει δεύτερες σκέψεις για το εάν θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί ακόμη μετά το πέρας της φετινής σεζόν.

Θυμίζουμε ότι ο Βαλβέρδε είχε δύο επιτυχημένες θητείες στον πάγκο του Ολυμπιακού.

🇪🇸📰 Ernesto Valverde | Marinakis ‘hasn’t forgotten about Valverde’ ➡️ Nottingham Forest drama used to create manager doubt ➡️ Feels like quite a reach, but maybe a possibility for the future https://t.co/ibGNQCKYTO #nffc