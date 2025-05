Η Ένωση Συντακτών της Αγγλίας ανέδειξε τον Σαλάχ ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της σεζόν στην Premier League, ο Αιγύπτιος ετοιμάζεται να πάρει το βραβείο για τρίτη φορά.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, λίγο πριν ολοκληρωθεί η σεζόν πλησίασε ακόμα ένα ρεκόρ παίρνοντας το βραβείο του παίκτη της χρονιάς στην Premier League. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής πέρα από τον Τιερί Ανρί δεν έχει καταφέρει να αναδειχθεί MVP τρεις φορές, όμως ο Αιγύπτιος φέτος απέδειξε ότι είναι εδώ για να κάνει τη διαφορά.

Τα 918 μέλη της Ένωσης Συντακτών της Αγγλίας απεφάνθησαν ότι ο 33χρονος ήταν ο καλύτερος παίκτης της σεζόν, συγκεντρώνοντας μάλιστα ποσοστό που υπερβαίνει το 90% στη σχετική ψηφοφορία.

Ο «Φαραώ» θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Reds, ανανεώνοντας πρόσφατα τη συνεργασία του με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Φέτος κάνει μία αδιανόητη σεζόν στην Premier League, έχοντας σκοράρει 28 γκολ και μοιράσει 18 ασίστ μέσα σε 35 εμφανίσεις για τη Λίβερπουλ.

The first Red to win three @theofficialfwa Footballer of the Year awards 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/OcmvLO5jvR