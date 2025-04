Σαλάχ: Ο Άτλας του 20ου της Λίβερπουλ, ο Βασιλιάς των ρεκόρ

Η Λίβερπουλ έφτασε στο 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και άπαντες στο Μέρσισαϊντ γνωρίζουν καλά πως τίποτα δεν θα ήταν ίδιο φέτος δίχως τον... οργιώδη Μοχάμεντ Σαλάχ, τον άνθρωπο που πήρε τους Reds στην πλάτη του.

Τιτάνας ο ένας, τιτάνας - ομολογουμένως πιο βραχύσωμος βέβαια - και ο άλλος. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν τιμωρήθηκε ισόβια από τον Δία, δεν υποχρεώθηκε να στηρίξει στις πλάτες του ολόκληρο τον ουρανό. Όμως κουβάλησε κι αυτός, όπως ο Άτλας στη μυθολογία, κάτι ίσως πιο βαρύ: τη Λίβερπουλ στο 20ο της πρωτάθλημα. Ναι, τους «κουβάλησε» φέτος τους Reds ο Αιγύπτιος, δεν είναι υπερβολή. Άλλωστε, τα τρομερά νούμερά του είναι εκεί για να αποδείξουν την εξωπραγματική του σεζόν, όμως ακόμα κι αυτά είναι δύσκολο να αποτυπώσουν το πόσο κομβικός υπήρξε για αυτή την έκδοση της πρωταθλήτριας. Ο Άρνε Σλοτ έφτιαξε μια φανταστική ομάδα, την έστεψε πρωταθλήτρια, όμως και αυτός και οποιοσδήποτε παρακολούθησε από κοντά τη Λίβερπουλ γνωρίζει πολύ καλά πως χωρίς τα... όργια του Σαλάχ τίποτα δεν θα ήταν ίδιο.

«Φέτος είμαι καλύτερος ποτέ», παραδέχθηκε πριν λίγο καιρό ο ίδιος ο Μο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Επτά χρόνια μετά τη μυθική πρώτη σεζόν του στη Λίβερπουλ, ο 32χρονος (!) Φαραώ... γελάει με την ταμπέλα του «one season wonder» που βιάστηκαν να του κρεμάσουν, εκτοξεύοντας το παιχνίδι του σε άλλο επίπεδο. Γκολ, δημιουργία, τρομοκρατία. Ο Σαλάχ έκανε τα πάντα. Ταυτόχρονα. Βρισκόταν στη γραμμή για να πάρει την μπάλα και να «τεντώσει» την αντίπαλη άμυνα και λίγο μετά στην καρδιά της περιοχής για να εκτελέσει σαν δολοφόνος. Ανάγκαζε δυο και τρεις αντιπάλους του να επικεντρωθούν πάνω του και όταν δεν τους ντρίμπλαρε για να μπουκάρει στο κουτί, έβρισκε την ψυχραιμία να φτιάξει πράγματα για τους γύρω του και να τους τροφοδοτήσει με ακριβείς μεταβιβάσεις.

Σε μια σεζόν που για μήνες ολόκληρους, λόγω του λήγοντος, παγωμένου του συμβολαίου, έδειχνε να είναι το Last Dance του στα κόκκινα, εκείνος το... χόρεψε υπέροχα. Πιο όμορφα και πιο κομβικά από ποτέ, αγγίζοντας το prime του σε μια ηλικία που είναι σχεδόν παράλογο να τον βρίσκει στην πιο φλογερή κατάσταση της καριέρας του. 28 γκολ πέτυχε μέχρι τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, 18 ασίστ μοίρασε. Ποιος να του πει τ; Δεν «βλέπει» κανέναν, έχοντας ενεργή και άμεση συμμετοχή στο 57,5% των τερμάτων της Λίβερπουλ στην Premier League φέτος (80)! Ο Λουίς Ντίας που τον ακολουθεί από μακριά στη 2η θέση μετρά έως τώρα 12 γκολ και 7 ασίστ στο πρωτάθλημα. Είναι ασύλληπτοι οι αριθμοί του Σαλάχ, ασύλληπτη η - συνολικότερα στο παιχνίδι της - σημασία του για την πρωταθλήτρια. Τρελοί οι ρυθμοί του, σκόραρε ή δημιουργούσε ένα γκολ ανά 65 λεπτά παιχνιδιού.

When Mo Salah joined Liverpool in 2017, the club had never won a Premier League title and had been waiting nearly 30 years for a top-flight title.



He led them to their first PL title in 2019-20 and has just led them to a second one after an extraordinary season.



King 👑🇪🇬 pic.twitter.com/iFsYaZ4oCO