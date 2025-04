Εστεβάο για Τσέλσι: «Ο κόσμος δεν ξέρει πόσο με ήθελε, ούτε το project που μου παρουσίασε»

Ο Εστεβάο Γουίλιαν, μίλησε για την απόφασή του να επιλέξει την Τσέλσι, τονίζοντας πώς αυτό που μέτρησε για τον ίδιο ήταν το project που του παρουσίασαν οι «μπλε».

Πριν από έναν χρόνο, η Τσέλσι έκανε δικό της τον Εστεβάο Γουίλιαν από την Παλμέιρας με το κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 34 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός θα ανήκει στους μπλε απ' αυτό το καλοκαίρι κι ο ίδιος θέλησε να εξηγήσει τους λόγους που αποφάσισε να βάλει την υπογραφή του στην πρόταση των Λονδρέζων.

«Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο πολύ με ήθελε η Τσέλσι, ούτε πόσο πιστεύουν στο ταλέντο και τις δυνατότητές μου . Ούτε γνωρίζουν για το project που μας παρουσίασαν. Αυτά τα πράγματα μετράνε πολύ για μένα και είμαι σίγουρος πως πήραμε τη σωστή απόφαση», εξήγησε ο «Μεσίνιο».

🚨🔵 Willian Estevão: “People don not understand how much Chelsea wanted me, how much belief they have in my potential”.



“People don’t know about the project they presented to us. These things matter a lot, I know we’ve made the right decision”, told @PlayersTribune. pic.twitter.com/G9kURz8k7h