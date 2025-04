Αλεξάντερ-Άρντολντ: Ο Ρομάνο... ξεκόβει κάθε ελπίδα παραμονής του στην Λίβερπουλ

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κάνει σαφές ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα παραμονής του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο Μέρσισαϊντ και στη Λίβερπουλ.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ στις 20/4 σκόραρε το νικητήριο γκολ της Λίβερπουλ στο ματς με την Λέστερ. Η όποια ελπίδα μπορεί να γεννήθηκε στους φίλους της ομάδας για παραμονή του στο Μέρσισαϊντ, πάντως, δεν θα πρέπει να υπάρχει.

Αυτό υποστηρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίο κάνει σαφές ότι ο παίκτης «ετοιμάζει βαλίτσες για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Η έντονη συναισθηματική φόρτιση μετά το νικητήριο γκολ του Αλεξάντερ-Άρνολντ κόντρα στη Λέστερ, αλλά και μια μυστηριώδης ανάρτηση του Σαλάχ στο Instagram, είχαν αναζωπυρώσει τις ελπίδες για παραμονή του διεθνούς μπακ. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως το «αντίο» αποτελεί πλέον θέμα χρόνου.

Το συμβόλαιο του Αλεξάντερ-Άρνολντ με τη Λίβερπουλ ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν. Από το ντεμπούτο του το 2016 σε ηλικία μόλις 17 ετών, έχει καταγράψει 350 συμμετοχές και 23 γκολ με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, βάζοντας το δικό του λιθαράκι στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.



🚨 Trent Alexander-Arnold is still expected to join Real Madrid. NO changes despite the ‘noise’ on social media. @FabrizioRomano pic.twitter.com/XkGgoO97fk