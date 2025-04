Η Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησε προφορικά με τον τερματοφύλακα της Πόρτο, Ντιόγο Κόστα, για ενίσχυση κάτω από τα γκολποστ και προσφέρει στους Δρακους 40 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει το deal.

Την Πορτογαλία ψηφίζει ξανά η Μάντσεστερ Σίτι για «ψώνια» στη θέση κάτω από τα γκολπόστ. Οκτώ χρόνια μετά την απόκτηση του Έντερσον από τη Μπενφίκα, οι Citizens στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην Ιβηρική Χερσόνησο για να αντικαταστήσουν τον Βραζιλιάνο με τον Νο.1 της Πόρτο και της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο λόγος για τον Ντιόγο Κόστα, ο οποίος φαίνεται πως αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης για ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια. Σύμφωνα με το έγκυρο «Footmercato», ο Πορτογάλος τερματοφύλακας έχει ανάψει το πράσινο φως για τη μεταγραφή του στους Citizens και το μόνο που απομένει είναι η συμφωνία μεταξύ των συλλόγων.

Αν και η Πόρτο έχει ορίσει ρήτρα αγοράς για τον 25χρονο ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, σκοπός της Σίτι είναι να ρίξει την τίμή μέσω διαπραγματεύσεων και να καταλήξει σε deal κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τους Άγγλους να ευελπιστούν πως σύντομα θα καταφέρουν να πετύχουν οριστική συμφωνία και με την Πόρτο.

