Χωρίς νίκη στην Premier League παρέμεινε η Νιούκαστλ, που «κόλλησε» στη λευκή ισοπαλία στην έδρα της Λιντς (0-0).

Και η... αναζήτηση του τριπόντου συνεχίζεται. Μετά από τρεις αγωνιστικές στην Premier League, η Νιούκαστλ ακόμα δεν έχει καταφέρει να κάνει «σεφτέ». Πίστευε πως θα σπάσει το ρόδι στο «Έλαντ Ρόουντ» απέναντι στη Λιντς, ωστόσο η πραγματικότητα ξετυλίχθηκε διαφορετικά και οι δυο τους αλληλοεξοντώθηκαν και έμειναν στη λευκή ισοπαλία.

Με τέσσερις βαθμούς συνεχίζει η ομάδα του Φάρκε, με 2 αυτή του Χάου. Οι Magpies αναγκάστηκαν να παραταχθούν με περιορισμένα επιθετικά όπλα, αφού ο Ίσακ παραμένει εκτός ομάδας όσο περιμένει τη μεταγραφή του, ενώ ο Γκόρντον είναι τιμωρημένος από την κόκκινη κάρτα κόντρα στη Λίβερπουλ. Κάπως έτσι με τριάδα στην επίθεση τους Μέρφι, Οσούλα και Λιβραμέντο, η Νιούκαστλ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει αρκετούς κινδύνους και η Λιντς κράτησε άνετα ανέπαφη την εστία της, παίρνοντας τον βαθμό.