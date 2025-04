Ο Ντέκλαν Ράις «αποκάλυψε» μέσω του λογαριασμού του στο Instagram το ξεχωριστό δώρο που του έκανε ο πασίγνωστος τραγουδιστής, Εντ Σίραν.

Το όνομα του Ντέκλαν Ράις «παίζει» πολύ το τελευταίο διάστημα, κυρίως μετά τα παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Ο μέσος της Άρσεναλ σκόραρε με δύο καταπληκτικές εκτελέσεις φάουλ στο πρώτο ματς των δύο ομάδων, ενώ βγήκε MVP των αναμετρήσεων.

Η πρόσφατη επίσκεψη της Άρσεναλ στο «Πόρτμαν Ρόουντ» συνδυάστηκε με μία άνετη νίκη απέναντι στην Ίπσουιτς, αλλά ο Ράις πέρα από τους τρεις βαθμούς της ομάδας του έφυγε και με ένα ιδιαίτερο δώρο από την πόλη.

Ο Εντ Σίραν, που το περασμένο καλοκαίρι αγόρασε μετοχές στην αγαπημένη του Ίπσουιτς, έδωσε στον Ράις μία κιθάρα υπογεγραμμένη από τον ίδιο με ένα ξεχωριστό μήνυμα γραμμένο πάνω:

«Ντέκλαν, αν παίξεις αυτό την επόμενη φορά που θα σε δω, θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι. Υ.Γ.: Φοβέρα φάουλ»!

📲 Declan Rice on Instagram, getting an autographed guitar from Ed Sheeran. 🎸 pic.twitter.com/mSvV2NRBCn