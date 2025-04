Η εμφάνιση και η νίκη επί της Ρεάλ για τους «8» του Champions League ήταν ιστορική για την Άρσεναλ, αλλά κυρίως για τον Ντέκλαν Ράις που «τρελάθηκε» και τρέλανε κόσμο με τις εκτελέσεις του.

Εάν μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, τότε ποιες θα ήταν οι κατάλληλες για να περιγράψουν το συναίσθημα του Όντεγκααρντ, του Σαλιμπά, αλλά και των φιλάθλων στο «Έμιρεϊτς» που εκστασιασμένοι πανηγύριζαν το δεύτερο γκολ του Ντέκλαν Ράις; Ο Άγγλος έβαλε... μπέρτα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετέτρεψε σε ονειρική την βραδιά για την Άρσεναλ που έκανε ένα μεγάλο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League.

William Saliba and Martin Odegaard after witnessing those Declan Rice free-kicks 🙆‍♂️ pic.twitter.com/t3DbWSzSwu

Μπορεί να μην είχε σκοράρει ποτέ στην καριέρα του ως τώρα γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως μέσα σε 12 λεπτά το έκανε δύο φορές. Κι αν η πρώτη είναι απίστευτη, η δεύτερη τότε είναι ασύλληπτη. Στο 58' και μετά από μία σύντομη συζήτηση με τον Σάκα, αποφάσισε να εκτελέσει απευθείας. Η μπάλα πέρασε με φάλτσα γύρω από το τείχος των παικτών της Ρεάλ καταλήγοντας στο βάθος της εστίας του Κουρτουά.

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Με το δεύτερο αριστούργημα στο 70ό λεπτό σήκωσε και τους πιο ουδέτερους από τους καναπέδες. Έχοντας αυτοπεποίθηση από την πρώτη εκτέλεση νωρίτερα έστειλε την μπάλα να κάνει παρέα με τις αράχνες στην εστία του Κουρτουά.

Δώδεκα λεπτά αρκούσαν για να γράψει ο Ράις ιστορία στο Champions League, αφού έγινε μόλις ο πρώτος παίκτης με δύο γκολ από απευθείας εκτελέσεις φάουλ σε νοκ άουτ ματς στη διοργάνωση! Ο ίδιος δήλωσε «άφωνος» μετά το ματς μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά του σε μία από τις σπουδαίες βραδιές για τον Άγγλο, μαζί με την κατάκτηση του Conference League ως αρχηγός της Γουέστ Χαμ.

Reckon even Roberto Carlos cracked a smile at that one 😏#UCLonPrime pic.twitter.com/DfT6nxzJ7h