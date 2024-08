Ο Εντ Σίραν αγόρασε μετοχές στην αγαπημένη του Ίπσουιτς

Ενώ η ακριβής αξία της συμφωνίας δεν έχει γνωστοποιηθεί, η Ίπσουιτς επιβεβαίωσε ότι ο Σίραν θα είναι παθητικός επενδυτής, που σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ή στις καθημερινές λειτουργίες.

Ο τραγουδιστής Εντ Σίραν εκπλήρωσε «το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου» και αγόρασε ένα μειοψηφικό μερίδιο στο σύλλογο της πόλης του, την Ίπσουιτς που μόλις ανέβηκε στην Premier League.

Το συνολικό μερίδιο του Σίραν στον σύλλογο είναι 1,4% και δεν θα γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου τους, δήλωσε η Ίπσουιτς την Πέμπτη.

🚨🔵 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | English singer Ed Sheeran has invested in Premier League side Ipswich Town! He now holds a minority stake. 💰



He is a lifelong fan of the club. ✨👏 pic.twitter.com/ryrjQtfl2f