Καταλυτικό ρόλο στην απόκτηση ενός από τους καλύτερους παίκτες της Ίπσουιτς φαίνεται πως έπαιξε ο Εντ Σίραν το περασμένο καλοκαίρι, εν μέσω... συναυλίας με την Τέιλορ Σουίφτ!

Ο Εντ Σίραν είναι ένας από τους αγαπημένους τραγουδιστές εκατομμυρίων ακροατών στον πλανήτη και λίγο... παραπάνω αρεστός στους φιλάθλους της Ίπσουιτς.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Σίραν αγόρασε ένα μειοψηφικό μερίδιο (1,4%) στο σύλλογο της νεοφώτιστης Ίπσουιτς για την οποία η αγάπη που τρέφει είναι μεγάλη. Πώς μπορεί να... μετρηθεί αυτό; Ίσως συμβάλλοντας στην μεταγραφή ενός παίκτη στην ομάδα! Αυτό φαίνεται πως συνέβη στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, όπως αποκάλυψε ο CEO της Ίπσουιτς, Μαρκ Άστον, στο «Soccerex»:

«Ο Εντ (Σίραν) είναι ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας παγκόσμιος σούπερ σταρ, χορηγός της ομάδας μας, μέτοχος και επίσημο μέλος της Ίπσουιτς. Το καλοκαίρι προσπαθούσαμε να πείσουμε έναν συγκεκριμένο παίκτη να έρθει και γρήγορα συνειδητοποiιήσαμε ότι ήταν οπαδός του Σίραν».

Ed Sheeran helps sign player up before getting on stage with Taylor Swift https://t.co/s6lbD6Kpwr