Ο Νίκλας Φίλκρουγκ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του μετά τη νέα απώλεια βαθμών της Γουέστ Χαμ κατηγορώντας την ομάδα του για... προβληματική νοοτροπία.

Ομολογουμένως η Γουέστ Χαμ διανύει μία από τις χειρότερες σεζόν των τελευταίων ετών, καθώς τα Σφυριά βρίσκονται δύο θέσεις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού πέντε στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γκρέιχαμ Πότερ αγνοεί τη νίκη από τις 27 Φεβρουαρίου, αφού «κατάφερε» να δεχθεί την ισοφάριση από την ήδη υποβιβασμένη Σαουθάμπτον στις καθυστερήσεις και να μείνει στο 1-1 για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Το αποτέλεσμα αυτό, αλλά και η εικόνα της ομάδας, εξόργισαν τον Νίκλας Φίλκρουγκ με τον επιθετικό της Γουέστ Χαμ να «επιτίθεται» στους συμπαίκτες του στις πρώτες του δηλώσεις μετά το ματς.

«Είμαι πολύ, πολύ θυμωμένος που παίξαμε έτσι. Δείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε καλή κατοχή, να βγούμε και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε ξανά. Αλλά το κίνητρο... Συγγνώμη, αλλά είμαστε σκατά... Είναι πρόβλημα νοοτροπίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που σκοράρουμε και το επόμενο πράγμα που κάνουμε είναι να πετάμε την μπάλα μακριά. Δεν προσπαθούμε πια να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν πιέζουμε και ''βουλιάζουμε''!», ξέσπασε ο Γερμανός φορ συνεχίζοντας:

«Η μισή ομάδα προσπάθησε να σκοράρει ξανά και η άλλη μισή απλά να αμυνθεί. Δεν λειτουργεί έτσι. Ο προπονητής είναι πολύ ξεκάθαρος για το τι θέλει, αλλά πρέπει να τα κάνουμε όλα, όλοι πρέπει να το κάνουν».

To try and put into context just how shit West Ham have been all season, this 2’12 outburst from Fullkrug is, by quite some distance, the highlight of our entire season. pic.twitter.com/vJ2czMZebq