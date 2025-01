Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας από τον Γκρέιχαμ Πότερ.

Στην εποχή Γκρέιχαμ Πότερ μπήκε και επίσημα η Γουέστ Χαμ, αφού η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε την πρόσληψή του για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο Άγγλος τεχνικός ήταν ο εκλεκτός της διοίκησης των «σφυριών» για να αντικαταστήσει τον Ζουλιέν Λοπετέγκι, ο οποίος απολύθηκε χθες.

Ο 49χρονος προπονητής έχει να εργαστεί από τον Απρίλιο του 2023, όταν και έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ακόμη σε Μπράιτον, Σουόνσι και Έστερσουτντ.

Η ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ:

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️