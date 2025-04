Λιγότερο από έναν χρόνο κράτησε το ταξίδι στην Premier League για τη νεοφώτιστη Σαουθάμπτον που υποβιβάστηκε και μαθηματικά από την 31η αγωνιστική στην Championship καταγράφοντας αρνητικό ρεκόρ.

Με όση προσμονή περίμεναν άπαντες στην Σαουθάμπτον το όνειρο της Premier League, μετά την άνοδο στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, άλλο τόσο θα θέλουν να ξεχάσουν την φετινή. Οι Άγιοι μετά την ήττα από την Τότεναμ στο Λονδίνο (3-1), υποβιβάστηκαν μαθηματικά στην Championship.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κατέγραψαν ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της Premier League. Με ακόμη επτά αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της σεζόν, η Σαουθάμπτον έγινε η πρώτη ομάδα που υποβιβάζεται μαθηματικά τόσο νωρίς, από την 31 αγωνιστική! Μάλιστα, έχει τη χειρότερη συγκομιδή βαθμών μετρώντας μόλις 10 και σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει άλλον στα υπόλοιπα ματς, κινδυνεύει να σπάσει και αυτό το ρεκόρ.

Οι πιο πρώιμοι υποβιβασμοί στην Premier League

Southampton are relegated from the Premier League ⏬



With seven games left to play, it's the earliest relegation in PL history. pic.twitter.com/RTnBQO1jfG