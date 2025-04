Βραβείο για την πιο... άκυρη κίτρινη κάρτα διεκδικεί ο Τζάστιν Κλάιφερτ που άφησε τον Σαρ με το μποξεράκι.

Ήθελε να γίνει viral προφανώς ο Τζάστιν Κλάιφερτ, που χάρισε την πιο ξεχωριστή στιγμή στη λευκή ισοπαλία της Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Μπόρνμουθ. Ο Ολλανδός επιχείρησε να εκτελέσει γρήγορα ένα φάουλ που κέρδισε η ομάδα του κοντά στη μεσαία γραμμή, όμως ο Σαρ μπήκε γρήγορα μπροστά του και κάλυψε την μπάλα με το κορμί του για να τον εμποδίσει. Τότε, ο Κλάιφερτ πέρασε στην… αντεπίθεση και του…. κατέβασε το σορτσάκι, αφήνοντάς τον απορημένο, μόνο με το μποξεράκι! Εν τέλει, και οι δύο ποδοσφαιριστές αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα.

Things you didn't expect to see in the Premier League... 🤣



Justin Kluivert has been embarrassing Premier League defences all season but I think he's taken the phrase 'he's pulled his pants down' a little too literally. 😅



I'm not sure Ismaila Sarr has enjoyed being the 'butt'… pic.twitter.com/ELSBoizC5f