Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και ο Μικέλ Αρτέτα επιβεβαίωσε το διάστημα που θα απουσιάσει από την Άρσεναλ.

Τα προβλήματα τραυματισμού για την Άρσεναλ τη φετινή σεζόν μόνο λίγα δεν ήταν, καθώς ο Μικέλ Αρτέτα κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές φορές απουσίες βασικών του παικτών.

Όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο οποίος τραυματίστηκε στον προσαγωγό στη νίκη της Άρσεναλ επί της Φούλαμ μερικές ημέρες πριν. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν και θα λείψει για ένα διάστημα τεσσάρων μηνών, όπως επιβεβαίωσε ο Ισπανός τεχνικός των Gunners.

Mikel Arteta has issued an update on Gabriel’s hamstring injury, saying that Arsenal have “lost probably our best defender for four months.”



