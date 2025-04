Η Άν Χάθαγουεϊ ανέβασε στο Instagram να τραγουδά τον ύμνο «North London Forever» μετά τη νίκη 3-0 της ομάδας επί της Ρεάλ, φορώντας την εμφάνιση των Gunners!

Η Άν Χάθαγουεϊ, γνωστή οπαδός της Άρσεναλ, ανέβασε στο Instagram την εκδοχή της του ύμνου «North London Forever» (Τhe Angel) μετά τη νίκη της ομάδας με 3-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Έμιρεϊτς».

Η γνωστή ηθοποιός που είναι βραβευμενη με Όσκαρ Β΄Γυναικείου Ρόλου στο Les Misérables (2013) φορώντας την εμφάνιση των Gunners τραγούδησε τον ύμνο και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της μετά την τρομερή εμφάνιση της ομάδα του Αρτέτα.

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός πρόκειται να παίξει τον ρόλο της Πηνελόπης στην επερχόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Πρόσφατα, έγιναν γυρίσματα και στην Ελλάδα.

North London Forever



