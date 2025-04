Η Άρσεναλ επικράτησε 3-0 της Ρεάλ Μαδρίτης σε μία ιστορική βραδιά, και η Ντούα Λίπα φανατική οπαδός των Gunners, βρέθηκε στο «Έμιρεϊτς» και το πανηγύρισε!

Η Ντούα Λίπα γιόρτασε από κοντά τη μεγάλη νίκη της Άρσεναλ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (3-0), καθώς η διάσημη ποπ σταρ βρέθηκε στο «Έμιρεϊτς», ανάμεσα στους θεατές, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League.

Η 29χρονη τραγουδίστρια, που είναι γεννημένη στο Λονδίνο από Κοσοβάρους γονείς, είναι φανατική οπαδός των "κανονιέρηδων" και πανηγύρισε με τη ψυχή της την τρομερή εμφάνιση της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα!

dua lipa at the emirates stadium to watch arsenal x real madrid 🫶 pic.twitter.com/ngTu6EdGy3

| @DUALIPA at the @Arsenal VS @realmadriden football game in London tonight! (Via lonsadi) pic.twitter.com/iL9VDN2jSJ