Σύμφωνα με την Athletic, η Ρεάλ έχει επισπεύσει στις διαδικασίες για να αποκτήσει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ ως ελεύθερο το προσεχές καλοκαίρι, με τον ίδιο τον παίκτη να είναι θετικός.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να έχει στραμμένο το βλέμμα της στον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και εργάζεται πυρετωδώς για να κλείσει τη συμφωνία για την απόκτησή του το καλοκαίρι. Η Βασίλισσα παρακολουθεί τον Άγγλο διεθνή εδώ και δύο χρόνια και από τον Ιανουάριο έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τον πείσει να ενταχθεί στην ομάδα στο τέλος της φετινής σεζόν, όταν θα έχει μείνει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ.

Το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο και ο ίδιος έχει το δικαίωμα να έρθει σε προφορική συμφωνία με οποιαδήποτε ξένη ομάδα ήδη από τις αρχές του 2025. Η Ρεάλ είχε προσπαθήσει να τον αποκτήσει και τον Ιανουάριο, αλλά οι Reds αρνήθηκαν να τον αφήσουν να φύγει τόσο εύκολα στα μέσα της χρονιάς. Τώρα οι Ισπανοί έχουν επιστρέψει με νέα ανανεωμένη πρόταση, την οποία ο παίκτης έχει ήδη στα χέρια του.

Ο Άρνολντ, που έχει αναδειχθεί μέσα από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ, έχει παίξει 349 αγώνες για τους Άγγλους με απολογισμό 22 γκολ και 87 ασίστ. Είναι κεντρικό πρόσωπο στην ομάδα που έχει χτίσει φέτος ο Άρνε Σλοτ και παρά τις φήμες για το μέλλον του, ο ίδιος δεν έχει μιλήσει δημόσια για την απόφασή του να φύγει.

Όπως μετέδωσε ο Ντέιβιντ Όρνστεϊν, η Ρεάλ φαίνεται αποφασισμένη να κλείσει την υπόθεση το συντομότερο δυνατό, επομένως η διαμονή του 26χρονου οπισθοφύλακα στο Μέρσεϊσαϊντ πλησιάζει στο τέλος της.

