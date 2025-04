Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Φρανσουά Μοντεστό είναι κοντά στο να συνεργαστεί ξανά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αναλαμβάνοντας πόστο στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα έκανε μία ανάρτηση στο X σύμφωνα με την οποία ο Φρανσουά Μοντεστό πλησιάζει στην επιστροφή του στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 46χρονος Γάλλος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μόντσα στην οποία ήταν τεχνικός διευθυντής από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι τον περασμένο Γενάρη.

Σημαντικό ρόλο στην διαφαινόμενη αυτή συνεργασία έχουν παίξει οι πολύ καλές σχέσεις που έχουν μεταξύ ο Μοντεστό με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Μην ξεχνάμε πως στο παρελθόν, ο Γάλλος έχει δουλέψει για κείνον τόσο στον Ολυμπιακό, όπου ήταν για ένα χρόνο αθλητικός διευθυντής (2016-2017) και για πέντε ακόμη επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ (2017-2022) όσο και στην Νότιγχαμ Φόρεστ ως τεχνικός διευθυντής (2019-2022).

Ο Σκίρα σημειώνει δε πως για τον Γάλλο έχουν δείξει ενδιαφέρον και δύο ομάδες από την Serie, όμως τα «Tricky Trees» είναι το φαβορί για κείνον αυτή τη στιγμή.

