Πρωτόγνωρες καταστάσεις βίωσε η Λίβερπουλ στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Φούλαμ, αφού μετά το γκολ του ΜακΆλιστερ ακολούθησε κάτι που δεν έχει πάθει ξανά στην Premier League.

Βλέποντας την Άρσεναλ να αφήνει δύο βαθμούς στο «Γκούντισον Παρκ», η Λίβερπουλ με νίκη απέναντι στην Φούλαμ έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +14 από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους Reds με τον ΜακΆλιστερ να σκοράρει με... οβίδα στο 14ο λεπτό, ωστόσο το πρώτο ημίχρονο δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο Άρνε Σλοτ μετά το γρήγορο προβάδισμα.

Η Φούλαμ έβγαλε αντίδραση με τον Σεσενιόν αρχικά να ισοφαρίζει στο 23', προτού οι Ιγουόμπι (32') και Μουνίς (37') κάνουν το 3-1 για τους Λονδρέζους. Με αυτόν τον τρόπο, η Λίβερπουλ δέχθηκε για πρώτη φορά σε ματς της Premier League τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο έχοντας μάλιστα προηγηθεί στο σκορ!

Liverpool have conceded three goals in a first half of a Premier League game in which they've scored the opening goal for the first time ever in the competition's history. 🤯 pic.twitter.com/N127YKwAuh