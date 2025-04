Έντονα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα απέναντι στην Έβερτον και ιδίως για τον καταλογισμό του πέναλτι που στοίχισε στην Άρσεναλ δυο βαθμούς διατηρεί ο Μικέλ Αρτέτα.

Το χάσμα με την πρωτοπόρο Λίβερπουλ ήταν ήδη μεγάλο, όμως η Έβερτον φρόντισε να το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Οι Toffees δεν επέτρεψαν στην Άρσεναλ να περάσει με τρίποντο από το «Γκούντισον Παρκ», αφού χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εντιαγέ κατάφεραν να πάρουν την ισοπαλία με 1-1 και να κόψουν πολύτιμους βαθμούς από τους Gunners που ξέμειναν στο -11 από τους Reds με ματς περισσότερο.

Ο προπονητής των Λονδρέζων ωστόσο, Μικέλ Αρτέτα, διατηρεί έντονα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα και ιδίως για τη φάση του πέναλτι που έκρινε τελικά το αποτέλεσμα. Ο Ισπανός τεχνικός στηλίτευσε τον καταλογισμό παράβασης στην πτώση του Χάρισον στην περιοχή από κράτημα του Λιούς-Σκέλι και συμπλήρωσε πως αν μια τέτοια περίπτωση συνιστά πέναλτι, τότε η Έβερτον με τη σειρά της θα έπρεπε να είχε μείνει με δέκα παίκτες εξαιτίας αποβολής του Ο΄Μπράιεν.

«Το πέναλτι άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού και είμαι εδώ για να δώσω τη γνώμη μου. Το έχω δει 15 φορές, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ήταν πέναλτι. Γιατί αν είναι αυτό πέναλτι, τότε ο Ο΄Μπράιεν θα έπρεπε να είχε αποβληθεί και η Έβερτον θα έπρεπε να παίζει με δέκα παίκτες, αυτό είναι ξεκάθαρο.

Μετά από το πέναλτι, κυριαρχήσαμε ξανά στον αγώνα. Δεν αποκτήσαμε μεγάλο μομέντουμ γιατί το παιχνίδι είχε συνεχώς διακοπές και για αυτό ευθυνόμαστε εν μέρει κι εμείς γιατί παραχωρήσαμε πολλά φθηνά φάουλ. Είχαμε δυο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουμε το ματς, δεν τις μετουσιώσαμε, οπότε πρέπει να αποδεχθούμε τον βαθμό» κατέληξε ο προπονητής της Άρσεναλ.

Harrison pulls down MLS, who then falls on Harrison and it’s a penalty to Everton…



Ridiculous!



pic.twitter.com/K7BMQRIn3Q