Η σύζυγος του Τζέιμς Ταρκόφσκι, Σαμάνθα, αποκάλυψε ότι ο αμυντικός της Έβερτον δέχθηκε απειλές θανάτου για το μαρκάρισμά του στον Αλέξις ΜακΆλιστερ στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Το ντέρμπι του «Μέρσεϊσαϊντ» για την 30ή αγωνιστική της Premier League βάφτηκε κόκκινο, με τη Λίβερπουλ να «λυγίζει» με 1-0 την Έβερτον στο «Άνφιλντ». Το γκολ του Ζότα αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Σλοτ τόσο για να πετύχει την 100ή της νίκη απέναντι στην άσπονδο αντίπαλό της, όσο και για να βρεθεί στο +12 από την Άρσεναλ.

Ωστόσο, το παιχνίδι στιγμάτισε η φάση του 11ου λεπτού, όταν ο Τζέιμς Ταρκόφσκι έκανε ένα απερίσκπτο μαρκάρισμα στον Αλέξις ΜακΆλιστερ με τον Σαμ Μπάροτ να δείχνει στον Άγγλο κίτρινη κάρτα και το VAR να συμφωνεί με την απόφασή του. Λίγες ώρες μετά, η ίδια η PGMOL απολογήθηκε στην Λίβερπουλ για την μη αποβολή του Ταρκόφσκι υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να δεχθεί κόκκινη κάρτα.

Not quite sure how Tarkowski hasn’t been sent off here… 🤯 pic.twitter.com/3bUYx8gYuI