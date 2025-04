Σύμφωνα με τα αγγλικά media, η Ένωση Διαιτητών στην Αγγλία αναγνώρισε πως ο Σαμ Μπάροτ, που κλήθηκε και στο VAR, θα έπρεπε να έχει αποβάλει τον Τζέιμς Ταρκόφσκι για το σκληρό του τάκλιν στον Μακ Άλιστερ στο Λίβερπουλ - Έβερτον.

Η Λίβερπουλ πήρε τη σπουδαία νίκη στο ντέρμπι κόντρα στην Έβερτον, αλλά το σκληρό μαρκάρισμα του Τζέιμς Ταρκόφσκι στον Αλέξις Μακ Άλιστερ προκάλεσε σάλο, παρ'ότι δεν επηρέασε το αποτέλεσμα. Στο 11ο λεπτό του ματς, ο Άγγλος στόπερ βρήκε πρώτα την μπάλα και έπειτα έπεσε με φοβερή δύναμη με τις τάπες πάνω στον αντίπαλό του, βλέποντας την κίτρινη κάρτα.

Not quite sure how Tarkowski hasn’t been sent off here… 🤯 pic.twitter.com/3bUYx8gYuI