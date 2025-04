Η Τσέλσι άφησε πίσω της την ήττα από την Άρσεναλ και πήρε το... έτερο λονδρέζικο ντέρμπι, «λυγίζοντας» με 1-0 την Τότεναμ, για να επιστρέψει στις ράγες της προς το επόμενο Champions League.

Και ξανά προς τα... αστέρια τραβά η Τσέλσι. Οι Blues απάντησαν στην ήττα τους από την Άρσεναλ με νίκη απέναντι στην έτερη κάτοικο του Βορείου Λονδίνου και πήρε την ένεση ψυχολογίας που χρειαζόταν για να αφήσει πίσω της το κακό της τελευταίο διάστημα. Χάρη στο γκολ του Έντσο Φερνάντες, η ομάδα του Μαρέσκα υπέταξε την Τότεναμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (1-0) και προσπέρασε τις Μάντσεστερ Σίτι και Νιούκαστλ για να πατήσει στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League και να αναπτερώσει τις ελπίδες της για πρόκριση στο επόμενο Champions League. Βυθισμένοι στη 14η θέση παραμένουν οι Spurs.

