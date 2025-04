Σύμφωνα με το Foot Mercato, η Λίβερπουλ και ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκονται πια πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη της συμφωνίας τους για επέκταση της συνεργασίας τους.

Όπως όλα δείχνουν, βαδίζουμε προς το αίσιο τέλος όσον αφορά στη μεγαλύτερη ανησυχία των οπαδών της Λίβερπουλ. Κι αυτό διότι πλέον ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται μια ανάσα μακριά από το να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Reds και να δώσει τέλος στο... εφιαλτικό - για τον σύλλογο - ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα ως ελεύθερος τον ερχόμενο Ιούνιο.

Όπως μετέδωσε μέσω του Foot Mercato ο Γάλλος δημοσιογράφος Σάντι Αουνά (παρεμπιπτόντως, ο ίδιος που πρώτος είχε βγάλει στο φως τη συμφωνία Ρεάλ - Μπαπέ), απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες ώστε οι δύο πλευρές να φτάσουν σε οριστική συμφωνία, με τη Λίβερπουλ πια να αισθάνεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για την επίτευξη του deal.

🚨EXCL: 🔴🇪🇬 #PL |



✍️ Mohamed Salah is now close to extend his contract at Liverpool.



❗️A full agreement is close to being reached, as some details are being worked on. Liverpool are now confident.https://t.co/K53c1tKanf pic.twitter.com/agk3p6UVH9