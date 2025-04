Γκουαρδιόλα: «Ο Χάαλαντ θα λείψει 5-7 εβδομάδες, θα είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλων Συλλόγων»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέφερε πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα απουσιάσει 5-7 εβδομάδες, αλλά λογικά θα προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα σχολίασε το θέμα του τραυματισμού του Έρλινγκ Χάαλαντ στον αριστερό του αστράγαλο, για τον οποίο οι «πολίτες» γνωστοποίησαν χθες με επίσημη ενημέρωσή τους πως θα μείνει εκτός ως το φινάλε της σεζόν.

Ο Καταλανός τεχνικός ανέφερε πως οι γιατροί της ομάδας του είπαν πως το διάστημα της απουσίας του Νορβηγού επιθετικού προσδιορίζεται στις 5-7 εβδομάδες και ότι λογικά θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, που είναι προγραμματισμένο για μετά το τέλος της σεζόν (14 Ιουνίου - 13 Ιουλίου).

Υπενθυμίζουμε πως ο Χάαλαντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι που έδωσαν οι «πολίτες» την Κυριακή (30/03) με την Μπόρνμουθ εκτός έδρας για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, στο οποίο εκείνοι επικράτησαν με 2-1 με ανατροπή και ο Νορβηγός σκόραρε για το 1-1 έχοντας χάσει νωρίτερα πέναλτι, προτού αποχωρήσει ως αναγκαστική αλλαγή από το ματς στο 61ο λεπτό.

PEP 💬 (On Erling Haaland's fitness) The doctors told me between five and seven weeks [out].



