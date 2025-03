«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη-πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, αφού ο Έρλινγκ Χάαλαντ τραυματίστηκε και μάλιστα εθεάθη με πατερίτσες και προστατευτική μπότα μετά το ματς.

Η Μάντσεστερ Σίτι διατήρησε ολοζώντανη την ελπίδα για να κλείσει τη σεζόν με τρόπαιο μετά την ανατροπή απέναντι στην Μπόρνμουθ (1-2) που της εξασφάλισε μία θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ωστόσο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει έναν σοβαρό λόγο για να ανησυχεί ενόψει του φινάλε της φετινής σεζόν μιας και ο Έρλινγκ Χάαλαντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τα Κεράσια. Ο Νορβηγός, παρότι έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης για την ομάδα του στο 49', όμως στη συνέχεια στάθηκε άτυχος. Σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Κουκ, ο Χάαλαντ χτύπησε στο αριστερό του πόδι βρίσκοντας μάλιστα και στις διαφημιστικές πινακίδες κατά την πτώση του. Αφότου του παραχωρήθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ της Σίτι, προσπάθησε να συνεχίσει στο ματς, ωστόσο στιγμές αργότερα ο ίδιος ζήτησε να αντικατασταθεί.

From scoring to leaving the pitch with an injury... Get well soon, Haaland 🤕 pic.twitter.com/Qkw4D6MNkO