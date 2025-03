Σύμφωνα με το Sky Sports, η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να κρατήσει τον Τζέιντον Σάντσο και να καλύψει το κόστος της μεταγραφής του από τη Γιουνάιτεντ, παρά τη ρήτρα αποχώρησης που υπάρχει στο συμβόλαιό του.

Ο Τζέιντον Σάντσο από το περασμένο καλοκαίρι έχει μετακομίσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και δείχνει να είναι πολύ πιο χαρούμενος σε σχέση με την εποχή που αγωνιζόταν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 24χρονος εξτρέμ δεν έχει καταφέρει να κάνει πολλά με τη φανέλα της Τσέλσι, ενώ η απόδοσή του έχει πέσει αισθητά, με τον ίδιο να μην έχει βρει δίχτυα στα τελευταία 18 παιχνίδια των Μπλε.

Παρά τα στατιστικά του, το Sky Sports αποκάλυψε ότι ο Έντσο Μαρέσκα θα ήθελε να τον κρατήσει στο ρόστερ του, με τους Λονδρέζους να είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν το ποσό της μεταγραφής του από τους Κόκκινους Διαβόλους. Όπως είχε μεταδώσει η Athletic, το ποσό αυτό αγγίζει τα 29 εκατ. ευρώ. ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων είχε οριστεί και μία ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 6 εκατομμυρίων, την οποία θα προτιμούσε να πληρώσει η Τσέλσι σε περίπτωση που δεν τον ήθελε.

Επομένως, παρά το ότι οι Μπλε δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τα όσα έχει προσφέρει μέχρι στιγμής στην ομάδα, σκέφτονται σοβαρά να πληρώσουν την υποχρεωτική οψιόν αγοράς του και να εντάξουν μόνιμα τον Σάντσο στο δυναμικό τους.

Chelsea are still expected to sign Jadon Sancho permanently in the summer despite the emergence of a get-out clause existing in the deal ✍️ pic.twitter.com/0aNEKfHAfp