Ο Ελανγκά ακολούθησε το παράδειγμα των Χάαλαντ και Γκρίλις και υιοθέτησε τα κόκκινα γυαλία με τους ειδικούς φακούς, που βοηθούν στην απαλλαγή από το στρες και στη βελτίωση του ύπνου.

Ο Άντονι Ελανγκά, έκανε αίσθηση αυτήν την εβδομάδα φορώντας κόκκινα γυαλιά σε συνέντευξη που παραχώρησε για την εθνική Σουηδίας. Ο άσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ακολούθησε το παράδειγμα του Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά κι άλλων παικτών της Μάντσεστερ Σίτι που έχουν φορέσει το συγκεκριμένο αξεσουάρ για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο. Ο 22χρονος εξτρέμ, αποκάλυψε στις δηλώσεις του αυτό το λόγο, εξηγώντας πώς τα γυαλιά βοηθούν στη βελτίωση της υγείας του.

«Με βοηθάνε να κοιμάμαι καλύτερα», δήλωσε ο Ελανγκά, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι να προσέχεις το σώμα σου, ειδικά όταν καταπονείται από τη συνεχή πίεση και το βεβαρημένο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Όπως μετέδωσε η Daily Mail, τα συγκεκριμένοι φακοί είναι γνωστοί για το ότι μειώνουν την έκθεση στο μπλε φως, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο. Αυτά τα γυαλιά, τα οποία έχουν φορέσει στο παρελθόν ο Νορβηγός στράικερ των Citizens, αλλά και ο Τζακ Γκρίλις, βοηθούν στην αύξηση της μελατονίνης στο σώμα, μιας ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο και βοηθάει στην αποκατάσταση μετά από μία μέρα με έντονο στρες.

