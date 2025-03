H Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε την έφεση για το πρόστιμο των 900.000 που της είχε επιβληθεί για την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Απρίλιο, στην οποία επέκρινε τον Στιούαρτ Άτγουελ.

Την περασμένη σεζόν, η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε ανοίξει «πόλεμο» κατά της διαιτησίας μετά την ήττα από την Έβερτον τον Απρίλιο του 2024, εκφράζοντας τα παράπονά της προς τον Στιούαρτ Άτγουελ.

Ο Άγγλος διαιτητής ήταν υπεύθυνος στο VAR στο εν λόγω παιχνίδι και είχε δεχθεί τα «πυρά» της Φόρεστ, η οποία είχε διαμαρτυρηθεί για τρεις περιπτώσεις πέναλτι που δεν δόθηκαν. Ο σύλλογος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε χαρακτηρίσει τον Άτγουελ ως «οπαδό της Λούτον», η οποία πέρυσι πάλευε για τη σωτηρία της, όπως και η Φόρεστ.

Η FA είχε τιμωρήσει τον περασμένο Οκτώβριο με πρόστιμο περίπου 900.000 ευρώ (συγκεκριμένα 896.000 ευρώ) θεωρώντας πως η ανάρτηση ήταν δείγμα ανάρμοστης συμπεριφοράς απέναντι στη διοργανώτρια αρχή.

Παρά την έφεση που άσκησε η Φόρεστ, η επιτροπή από την πλευρά της την απέρριψε την Δευτέρα (10/03) και επικύρωσε την ποινή αναφέροντας ότι «η βαριά ποινή ήταν απολύτως δικαιολογημένη για αυτό το πολύ σοβαρό αδίκημα». Η ήττα από την Έβερτον τότε άφησε τη Φόρεστ έναν βαθμό μπροστά από τη Λούτον, η οποία τελικά υποβιβάστηκε.

The FA has upheld a £750,000 fine for Nottingham Forest following a social media post which questioned the integrity of official Stuart Attwell after the side’s 2-0 Premier League defeat by Everton in April 2024.



