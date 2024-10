Η FA επέβαλε στη Νότιγχαμ Φόρεστ πρόστιμο ύψους περίπου 900.000 ευρώ για την ανακοίνωση που είχε εκδώσει μετά το ματς κόντρα στην Έβερτον, τον περασμένο Απρίλιο.

«Βαρύς ο πέλεκυς» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την FA να μην την αφήνει ατιμώρητη για την ανάρτηση μετά το ματς κόντρα στην Έβερτον, την προηγούμενη σεζόν.

Οι Reds είχαν διαμαρτυρηθεί στο «Χ» για τη διαιτησία, κατηγορώντας τον VAR ότι μερολήπτησε υπέρ των αντιπάλων τους, ευνοώντας τη Λούτον, ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν στο όριο της ζώνης του υποβιβασμού.

Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία των Άγγλων έκανε γνωστό ότι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο αποφάσισε πως η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 896.000 ευρώ ως χρηματική ποινή, ενώ παράλληλα προειδοποίησε πως η συγκεριμένη ανάρτηση θεωρείται δείγμα ανάρμοστης συμπεριφοράς απέναντι στη διοργανώτρια αρχή και μπορεί να επιφέρει συνέπειες εάν επαναληφθεί στο μέλλον.

Από την πλευρά του ο σύλλογος είχε αρνηθεί το ότι τα σχόλια που έγιναν στο διαδίκτυο υπονοούσαν ότι υπάρχει προκατάληψη από τους διαιτητές σε βάρος τους, ισχυρισμός ο οποίος δεν έγινε πιστευτός από την ίδια την ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή της FA.

Nottingham Forest have been fined £750,000 and warned for misconduct in relation to comments posted on social media after their Premier League game against Everton on Sunday 21 April.



Full statement: https://t.co/v6Gng3BqJB pic.twitter.com/PWIhkaKmPb