Viral διαστάσεις στα social media πήρε ο χορός του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος... ξέδωσε με τους παίκτες στα αποδυτήρια της Φόρεστ μετά τη νίκη επί της Σίτι.

Κρίσιμο τρίποντο στη «μάχη» που δίνει για έξοδο στο Champions League κατάφερε να πανηγυρίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία λύγισε με 1-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε και εδραίωσε την παρουσία της στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Μετά το σφύριγμα της λήξης ο Βαγγέλης Μαρινάκης πανηγύρισε με σφιγμένες γροθιές και χαιρέτησε έναν - έναν τους ποδοσφαιριστές καθώς περνούσαν στη φυσούνα, αλλά δεν ήταν ο μοναδικός που έπλεε σε πελάγη ευτυχίας...

«Ανεβασμένος» ήταν και ο προπονητής των Reds, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος.. ξέδωσε στα αποδυτήρια με viral χορό που έκανε τον γύρο των social media. Ο Πορτογάλος δεν ντράπηκε μπροστά στην κάμερα και χόρεψε μαζί με τους παίκτες, οι οποίοι έδειχναν να... διασκεδάζουν με το θέαμα.

Nuno Espirito Santo was vibing after the 1-0 win against Manchester City. 😂🕺🇵🇹 pic.twitter.com/X3SZm0CAC0