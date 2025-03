Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πανηγυρίσει μεγάλη νίκη με 1-0 στο «City Ground» επί της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να πανηγυρίζει στις εξέδρες μετά τη λήξη.

Νίκη με αύρα... Champions League πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ! Χάρη στο γκολ του Χάντσον - Οντόι στο 84΄του αγώνα η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο κατάφερε να λυγίσει τη Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 και να εδραιωθεί στην τρίτη θέση της Premier League.

Παρών στο «City Ground» για τη μεγάλη αναμέτρηση ήταν και ο ιδιοκτήτης των Reds, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος στο φινάλε του ματς πανηγύρισε με σφιγμένες γροθιές τη μεγάλη νίκη της ομάδας του που έχει βάλει πλώρη για επιστροφή στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Κατά την επιστροφή των παικτών του στα αποδυτήρια μάλιστα ο Μαρινάκης περίμενε στη φυσούνα και τους συνεχάρη έναν μετά το θρίαμβο από των Citizens.

"FEEL THE FOREST DREAM!"



A monumental day at the City Ground as Nottingham Forest topple Man City to take another step towards the Champions League. pic.twitter.com/F6Ex6Q96U6