Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν για την κακή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας με έναν συμβολικό τρόπο, πριν από το ματς κόντρα στην Άρσεναλ.

Η ατμόσφαιρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ιδιαίτερα τεταμένη, με τα αρνητικά αποτελέσματα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Εν μέσω των αντιδράσεων για την εικόνα της ομάδας, οι οπαδοί ετοιμάζονται να κάνουν μία έντονη διαμαρτυρία ενάντια στους Γκλέιζερς. Καλούν, λοιπόν, τους πάντες να φορέσουν μαύρα ρούχα για να... πενθήσουν για τον «αργό θάνατο» του συλλόγου.

Η ομάδα υποστηρικτών «The 1958» οργανώνει μάλιστα πορεία προς το «Όλντ Τράφορντ» πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής (9/3) με την Άρσεναλ, όπου θα εκφράσουν την οργή τους για την αγωνιστική και οικονομική παρακμή των Κόκκινων Διαβόλων.

Οπαδοί της Γιουνάιτεντ αλλά και της Φούλαμ ήδη διαμαρτυρήθηκαν στο FA Cup υπό το σύνθημα «Σταματήστε την εκμετάλλευση της αφοσίωσής μας», ενώ ο εκπρόσωπος της συγκεκριμένης μερίδας οπαδών, κατηγόρησε ευθέως τη διοίκηση αναφέροντας ότι: «Το κλαμπ πεθαίνει μπροστά στα μάτια μαςτόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου και η ευθύνη βαραίνει εξ ολοκλήρου το τρέχον μοντέλο διοίκησης των ιδιοκτητών. Από πολλές απόψεις, αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει η Γιουνάιτεντ μετά την τραγωδία του Μονάχου, από την οποία εμπνευστήκαμε και το όνομά μας. Ο σύλλογος βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομική καταστροφή. Τα χρέη είναι ο δρόμος προς την καταστροφή. Ο Σερ Ματ Μπάσμπι θα αναστέναζε στον τάφο του βλέποντας τη θέση που βρίσκεται ο σύλλογος, ο οποίος έχει γονατίσει και από πολλές απόψεις έχει γίνει περίγελος».

