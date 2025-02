Ακόμη έναν τραυματισμό έχει να διαχειριστεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα τη φετινή σεζόν, καθώς ο Τζον Στόουνς θα λείψει από την Μάντσεστερ Σίτι για τουλάχιστον δύο μήνες με πρόβλημα στον μηρό.

Ο αποκλεισμός της Μάντσεστερ Σίτι από το Champions League στοίχισε στους Citizens και ενόψει της συνέχειας σε Premier League και Κύπελλο Αγγλίας.

Κι αυτό, γιατί ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζον Στόουνς για τους επόμενους δύο μήνες, όπως αναφέρει το «Athletic». Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός είχε αποχωρήσει μόλις στο 8ο λεπτό στην δεύτερη αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με πρόβλημα στον μηρό, το οποίο είχε ήδη από το πρώτο ματς. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ο Στόουνς απέφυγε το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει για τα τελευταία ματς της σεζόν.

Manchester City defender John Stones will miss the next eight to ten weeks with a thigh injury, Pep Guardiola has confirmed.



The 30-year-old sustained the issue during his side’s 3-1 Champions League defeat by Real Madrid.



The England international has avoided needing surgery… pic.twitter.com/sWNuOJ7zkl