Διχόνοια στα κορυφαία πρωταθλήματα: Premier και La Liga διαφωνούν για την αλλαγή του μεταγραφικού παραθύρου

Premier League και Serie A ψηφίζουν αλλαγή στους χρόνους των μεταγραφών με προθεσμία πριν από την έναρξη των σεζόν, με Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία ωστόσο να εμφανίζονται διστακτικές.

Το ποδόσφαιρο αλλάζει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια: Από την αυγή της εποχής VAR, μέχρι το νέο φορμάτ της UEFA που έχει διαφοροποιήσει το ευρωπαϊκό τερέν με νέες διοργανώσεις (Conference League) και νέα δομή λειτουργίας των Champions και Europa League.

Παρόλα αυτά οι UEFA και FIFA δεν είναι οι μοναδικές που επεξεργάζονται συνεχώς αλλαγές γύρω από τον ποδοσφαιρικό «χάρτη». Πρόσφατα η Premier League έριξε τη δική της ρηξικέλευθη πρόταση γύρω από τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, προτείνοντας επί της ουσίας τη συρρίκνωση του θερινού μεταγραφικού παραθύρου πριν από τη σέντρα της σεζόν.

Στις τελευταίες δηλώσεις του ο πρόεδρος της Serie A, Έτσιο Σιμονέλι, καλωσόρισε την πρόταση των Άγγλων και τόνισε πως οι Ιταλοί κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, όμως το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία δεν έχουν αποδεχτεί την ιδέα.

«Θέλουμε το μεταγραφικό παράθυρο να κλείνει πριν από την έναρξη της σεζόν, όπως και η Premier League. Αλλά η La Liga δεν θέλει να κλείνει πριν από τις 31 Αυγούστου και φαίνεται πως το ίδιο ισχύει και για τις Bundesliga και Ligue 1. Χρειαζόμαστε ομοφωνία για να το πετύχουμε και δεν είναι εύκολο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πλέον μένει να φανεί αν η αντίσταση των La Liga, Bundesliga και Ligue 1 θα καμφθεί από την επιμονή των άλλων δυο πρωταθλημάτων, προκειμένου να υπάρξει ακόμια σημαντική μεταβολή που θα σμιλεύσει αναλόγως τον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό «χάρτη».



